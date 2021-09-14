أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 666.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.71%، والعرب على 5.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2904 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3910 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.59%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.41%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.96%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 32 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.81%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.165 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%.