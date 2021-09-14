اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:07 م
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حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:00 م
حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بإحدى العقارات ملك المتهم الأول بمنطقة الدرب الأحمر جنوب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بإحدى العقارات بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن الورشة كائنة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد بها حفرة قطرها 1 متر بعمق 3 أمتار، وتم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، لفحص أعمال الحفر.

وكانت معلومات وردت للرائد أحمد عريان، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة أمنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.


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