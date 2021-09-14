الجارديان: تقديم جرعات معززة فى بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه سيتم تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى بريطانيا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالمرض كجزء من تدابير السيطرة على فيروس كورونا خلال الخريف والشتاء بعد توجيهات من مستشارى اللقاحات الحكوميين.

ووفقا للصحيفة، قالت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين إن جرعة ثالثة من اللقاح ستزيد من المناعة لدى أولئك الذين تضاءلت الحماية لديهم على الأرجح منذ أن أكملوا الجولة الأولى من اللقاحات في وقت سابق من العام الجاري.

وتشير البيانات الواردة من المملكة المتحدة إلى أن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزرـ بيونتيك أو أكسفورد ـ استرازنيكا تتضاءل في غضون ستة أشهر.

كما سجل الباحثون في كينج كوليدج لندن انخفاضا في الحماية بعد جرعتين من لقاح فايزر من 88% بعد شهر واحد إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر، ومن 77% بعد شهر واحد إلى 67% بعد من أربعة إلى خمسة أشهر بالنسبة للقاح أسترازينيكا.

وأوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بأن يتلقى جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والمجموعات المعرضة للخطر جرعة معززة من لقاح فايزر بغض النظر عن اللقاح الذى تلقوه في المرة الأولى، وذلك بعد ستة أشهر على الأقل من تلقيهم لجرعتهم الثانية.

من جهته قال نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، جوناثان فان-تام، إن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" ساهمت في تفادي وفاة نحو 112 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وأضاف فانتام اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفي، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - " تقديراتنا الأخيرة أنه منذ بدأنا نشر تلك اللقاحات، تم تفادي 24 مليون حالة إصابة بكوفيد 19 في المملكة المتحدة و112 حالة وفاة، لذا فهي ناجحة بشكل لا يُصدَّق حتى الآن"، مضيفا: "لم نتجاوز الوباء، لا نزال في مرحلة نشطة، نعلم أنه من المحتمل أن يكون هذا الشتاء صعب في بعض الأوقات" .