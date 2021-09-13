اليوم السابع
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كيف تتم محاسبة المرتل وإنهاء خدمته فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:00 ص
كيف تتم محاسبة المرتل وإنهاء خدمته فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يعتبر المرتل في الكنيسة الأرثوذكسية خريج معهد ديديمومس في القاهرة أو دير المحرق بأسيوط أو ما يسبقها من معاهد في الكرازة المرقسية والذى يجيد ألحان الكنيسة القبطية وقادر على ترديدها وتسليمها للأجيال المختلفة ومسئول عن قيادة الشعب والشمامسة وقيادات المردات والألحان الكنسية لخورس الشمامسة.

 وخلال السطور التالية ننشر لائحة مسائلة المرتل وإنهاء خدمته.

ويعتبر الأباء كهنة الكنيسة هم المسئولون عن مساءلة المرتل في حالة وقوعه فى مخالفة قرارات المجمع المقدس، أو أي أخطاء طقسية أو إدارية أو ما شابه ذلك مثل عدم التزامه بمواعيد الخدمة وعدم طاعة الأباء الكهنة والتعدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الكنيسة وذلك بموجب تحقيق كنسى ترفع نتيجة للرئاسة الكنسية.

وتنص اللائحة على حالات إنهاء خدمة المرتل التي تتمثل في حالة إصابة المرتل بالعجز الكامل أو الجزئى ويطبق عليه ما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية للحصول على ما قرره القانون في هذا الصدد.

وعند وفاة المرتل يصرف لزوجته 50 % من إجمالي البركة التي كان يحصل عليها شهريا حتى وفاتها و 50% للأبناء مجتمعين على أن يتوقف الصرف نصيب البنات حال زواجهن

ويجوز إنهاء خدمة المرتل أيضا إذا استغنت الكنيسة عن المرتل لأى سبب من الأسباب "دون ذنب منه" وتلتزم الكنيسة بصرف البركة الشهرية كاملة والمنح المقررة في جميع المناسبات التي كان يتقاضاها أثناء خدمته كما هو متبع بحد أقصى سنة ميلادية، وفى حالة تقديم المرتل لاستقالته وموافقة الرئاسة الكنسية عليها يصرف له ما مقداره بركة شهر عن كل سنة خدمها.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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لائحه المرتل

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