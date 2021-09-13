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المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل الطالب زياد بقنا.. ووالدته: حق ابنى رجع

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:24 م
المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل الطالب زياد بقنا.. ووالدته: حق ابنى رجع مجمع محاكم جنايات قنا - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب.


تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تعدى 3 متهمين بالضرب على طالب أثناء ممارسته كرة القدم فى الشارع برفقة أصدقائه.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين فى الواقعة " محسن . م " ، 49 عاما، أمين مخزن بمصلحة الضرائب ، و " حسن . م " ، 34 عاما، سائق، و " أحمد . م " ، هارب، شرعوا فى قتل المجنى عليه " زياد إيهاب " بالتعدى عليه ضربًا وبالشوم مما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا فى دمائه.

تم إحالة القضية التى تحمل 1486 لسنة 2020 والمقيدة 1434 لسنة 2021 والتى قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الأول والثالث وبراءة الثاني.

وعلقت الدكتورة أسماء عرام، استاذ الصحافة بكلية الإعلام بقنا، والدة الطالب، على حكم المحكمة الصادر اليوم قائلة "حق ابنى رجع والله قادر على تبديل حالكم بأفضل حال فى طرفة عين".

 


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