اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 م
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دراسة: لقاح موديرنا عالى الفعالية ضد متغير دلتا مقارنة بفايزر وجونسون

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 م
دراسة: لقاح موديرنا عالى الفعالية ضد متغير دلتا مقارنة بفايزر وجونسون لقاح موديرنا ومتغير دلتا
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة حديثة، عن أن لقاح موديرنا أكثر فعالية  ضد متغير دلتا لفيروس كورونا من لقاحى فايزر وجونسون، مضيفة أن لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا فعال بنسبة 95٪ في منع دخول المستشفى بكورونا بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite".

المناعة ضد كورونا من لقاح موديرينا
المناعة ضد كورونا من لقاح موديرنا

قال الباحث شون جرانيس ​​من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة: "تُظهر هذه البيانات الواقعية أن اللقاحات تظل فعالة للغاية في الحد من معدلات دخول المستشفى وزيارات قسم الطوارئ المتعلقة بكورونا، حتى في وجود متغير دلتا الجديد، مضيفا: "نوصي بشدة بالتطعيمات لجميع المؤهلين لتقليل الأمراض الخطيرة وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

وجد الفريق أيضًا أن فايزر كان فعالاً بنسبة 80 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، وكان جونسون فعالاً بنسبة 60 %، وبالنسبة للدراسة ، قام الفريق بتحليل أكثر من 32000 لقاء طبي من تسع ولايات خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2021، عندما أصبح متغير دلتا هو السلالة السائدة.

أظهرت النتائج أن الأفراد غير الملقحين بلقاحات كورونا هم أكثر عرضة بنسبة 5-7 مرات للحاجة إلى رعاية قسم الطوارئ أو دخول المستشفى، على غرار الفعالية الإجمالية قبل متغير دلتا.

ووجدت الدراسة أيضًا أن فعالية اللقاح أقل للأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق، وهو ما لم يظهر في الأبحاث السابقة، وأشار الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك مرور الوقت منذ تلقي التطعيم.


لقاح موديرنا

متغير دلتا

الأفراد غير الملقحين بـ كورونا

لقاح موديرينا

فاعلية لقاح فايزر

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