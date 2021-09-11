موديرنا تطور لقاحًا بجرعة واحدة يجمع بين لقاحات كورونا المعززة والأنفلونزا

كتبت أمل علام

كشفت شركة موديرنا، عن أنها تطور لقاحًا بجرعة واحدة يجمع بين اللقاحات المعززة لفيروس كورونا والأنفلونزا، موضحة أن اللقاح mRNA-1073، سيكون مزيجًا من تطعيم موديرنا ضد كورونا، ولقاح الأنفلونزا الذي تطوره الشركة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



موديرنا تتوصل للقاح يجمع بين مزيج من كورونا والانفلونزا

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد تفاصيل معروفة عن موعد بدء التجارب السريرية أو متىسيكون اللقاح متاحًا لعامة الناس، يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة نوفافاكس Novavax، إنها بدأت دراسة في مرحلة مبكرة لاختبار لقاح الإنفلونزا المشترك ولقاح كورونا.

أعلنت شركة موديرنا Moderna مؤخرًا أنها تطور لقاحًا أحادي الجرعة يجمع بين جرعة معززة ضد فيروس كورونا ومعزز ضد الإنفلونزا، سيكون اللقاح الجديد، الذي يُطلق عليه mRNA-1073، مزيجًا من تطعيم كورونا التابع للشركة مع لقاح الأنفلونزا الذي تطوره شركة موديرنا Moderna



شركة موديرنا

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في بيان: "نعلن اليوم عن الخطوة الأولى في برنامج لقاح الجهاز التنفسي الجديد الخاص بنا مع تطوير لقاح جرعة واحدة يجمع بين معزز ضد كورونا ومعزز ضد الإنفلونزا".

وقال، نحن نحقق تقدمًا في تسجيل المرضى في برامج الأمراض النادرة لدينا، ونحن مسجلون بالكامل في تجربة لقاح السرطان المخصصة لدينا، نعتقد أن هذه مجرد بداية لعصر جديد من الأدوية القائمة على المعلومات، مضيفا، لا توجد حاليًا تفاصيل حول موعد بدء التجارب السريرية أو متى سيكون اللقاح متاحًا لعامة الناس.



الجرعات المعززة للقاح موديرنا

أصبحت شركة موديرنا Moderna، اسمًا مألوفًا عندما أصبحت ثاني شركة تحصل على موافقة طارئة للقاح كورونا في ديسمبر 2020 لمن هم في سن 18 عامًا فأكثر، حيث إنه أحد اللقاحات الأولى في العالم، إلى جانب لقاح فايزر Pfizer-BioNTech Covid –الذي يستخدم تقنية messenger RNA الجديدة (mRNA)، حيث تعمل هذه التقنية باستخدام جزء من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا لخداع الجسم لإنتاج جزء غير ضارة من الفيروس، وهذا يجعل الجسم يتعرف على الغازي ويشن استجابة مناعية عن طريق صنع بروتينات مخصصة جاهزة للهجوم في حالة إصابة الشخص بالعدوى.

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة نوفافاكس Novavax يوم الأربعاء إنها بدأت دراسة في مرحلة مبكرة لاختبار لقاح الإنفلونزا المشترك ولقاح كورونا، حيث سيحصل المشاركون على مزيج من لقاح كورونا المرشح للشركة، NVX-CoV2373 ، ولقاح الإنفلونزا NanoFlu جنبًا إلى جنب مع مادة مساعدة أو لقاح معززة، حيث أثار NanoFlu / NVX-CoV2373 استجابات قوية لكل من الإنفلونزا " A و B "، وحمايته من فيروس كورونا في الدراسات قبل السريرية.

وأوضحت الصحيفة، لقد قدمت شركة موديرنا Moderna أيضًا تحديثات يوم الخميس بشأن تجربتها المستمرة لاختبار لقاح كورونا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 12 عامًا.

لقاح الشركة، الذي حصل على تصريح طارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضى، يخضع حاليًا لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17عامًا.

كجزء من تجربة طب الأطفال، قالت الشركة إنها ستختبر 50 ميكروجرامًا من لقاحها في مجموعة دراسة تضم 4000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا.

وقالت موديرنا إن دراسات اختيار الجرعات لمختلف الفئات العمرية، مثل 6 سنوات إلى أقل من 6 سنوات، و6 أشهر إلى أقل من عامين، لا تزال جارية.

وقال بانسل في بيانه: أنا فخور بالتقدم الذي أحرزه فريق موديرنا في تطوير خط أنابيب الرنا المرسال mRNAالأفضل في فئته أثناء معالجة جائحة كورونا، مضيفا، "نعتقد أن منصة mRNA الخاصة بنا يمكن أن تحل أكبر التحديات الصحية في العالم، من الأمراض التي تؤثر على الملايين، إلى الأمراض النادرة جدًا التي تؤثر على العشرات.