تجديد حبس شقيقين لقتلهما شابًا منعهما من بيع المخدرات فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب اعترض على بيعهم المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء لمنعهما من بيع المخدرات فى مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود. إ"، 25 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجنى عليه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.