الداخلية تعيد طفلا لأحضان والدته تنفيذا لحكم في دعوى حضانة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مطالبة إحدى السيدات بتنفيذ قرار تسليم نجلها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن مطالبة إحدى السيدات بتنفيذ قرار تسليمها نجلها.

بالفحص تبين أنه تم إخطار قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالقرار الصادر من النيابة العامة، بشأن الانتقال رفقة معاون تنفيذ المحكمة، لتنفيذ قرارها فى دعوى منازعة حضانة، وتسليم (الطفل - 3 سنوات) لوالدته (ربة منزل "القائمة بنشر مقطع الفيديو المشار إليه" ، مقيمة بدائرة القسم)، وقد تعذر تنفيذ القرار المشار إليه لعدم تواجد الطفل برفقة والده بمحل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم تحديد مكان تواجد الطفل وتبين أنه متواجد برفقة (عمته ، مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال برفقة معاون التنفيذ، وتم تنفيذ القرار بتسليم الطفل لوالدته، دون حدوث أية تداعيات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.