اليوم السابع
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الفوج السياحي لأول رحلة طيران عارض من أسبانيا يستكمل برنامجه فى القاهرة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 11:20 م
الفوج السياحي لأول رحلة طيران عارض من أسبانيا يستكمل برنامجه فى القاهرة الفوج السياحى الأسبانى
كتب محمد أسعد

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استقبل مساء اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفوج السياحي الأسباني الذي وصل على متن أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا  إلى الأقصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020.
 
وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان، حيث استمتعًوا بروائع الحضارة المصرية العريقة والرحلات النيلية الممتعة، حرص الفوج على التوجه إلى القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير. 
 
وداخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من 114 سائحًا أسبانيًا إلى 6 مجموعات قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر. 
 
كما حرص الفوج السياحي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدًا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.

وزارة السياحة والآثار

مصر وأسبانيا

متحف الحضارة

المتحف المصري

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