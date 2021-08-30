رئيس الوزراء يتفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر

كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر .

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.