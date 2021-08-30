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أخبار × 24 ساعة.."تنسيق المرحلة الثانية" 254.5 درجة فأكثر للعلمى و238 درجة للأدبى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.."تنسيق المرحلة الثانية" 254.5 درجة فأكثر للعلمى و238 درجة للأدبى مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق
كتب محمود راغب

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التنسيق

تنسيق المرحله الثانيه

المرحله الثانيه للتنسيق

نتيجه التنسيق

موعد تنسيق المرحله الثانيه

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