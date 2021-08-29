4 كليات كامل العدد بالمرحلة الأولى للتنسيق..طب بشرى وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعى

كتب محمد صبحى - كرستين سامى تصوير حسن محمد

كشفت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، للعام الجامعى 2021 /2022 ، أن هناك 4 كليات كامل العدد وأغلقت عن قبول أي طلاب بالمرحلة الثانية وهى " طب بشرى وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعى" وفيما عدا الكليات السابقة يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

وعقد وزارة التعليم العالى، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، وقيادات مكتب التنسيق.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحا أنها انطلقت يوم السبت 21 أغسطس وانتهت يوم 26 أغسطس بإجمالى 118280 ألف طالب، بالشعبة العلمية 22.954 طالبا، والشعلة الأدبية 79.033 طالبا بنسبة 65% وكذلك الشعبة الرياضية كانت بإجمالى 16 ألف طالب بنسبة 80% فأكثر.

وأكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المرشحين لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات، الشعبة العلمية 39253، والشعبة الأدبية 79340، موضحا أنه لا يوجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب هذه المرحلة.

كما استعرض وزير التعليم العالى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بالعام الجامعى 2021 و2020.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

أكد الدكتور خالد عبدا الغفار وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن هناك اماكن شاغرة لطلاب شعبة علوم بالمرحلة الثانية فى كليات التمريض والطب البيطرى والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقى الكليات النظرية.