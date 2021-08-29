اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أغسطس 2021 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق الجامعات 2021

الأحد، 29 أغسطس 2021 12:22 م
تعرف على الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق الجامعات 2021 مؤتمر اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات
كتب ــ محمد صبحى - محمود طه حسين - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا بتنسيق القبول بالجامعات 2021 للشعبة العلمية والأدبية.
 
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذين تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألفا، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية والذى سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام. و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.
 
فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.
 
ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.
 

 

مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (1)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (2)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (3)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (4)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (5)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (6)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (7)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (8)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (9)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (10)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (11)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (12)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (13)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (14)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (15)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (16)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (17)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (18)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (19)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (20)

الحدود الدنيا بتنسيق القبول بالجامعات 2021

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات المعادلة حتى 15 سبتمبر المقبل

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:55 ص

المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. 62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:47 ص

التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الثانية

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:45 ص

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. 83.9% سياسة واقتصاد و80.73 % الألسن للأدبى

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:41 ص

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 90.73% للطب و90.24 للأسنان

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:40 ص

وزير التعليم العالى: 118 ألف طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:38 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة