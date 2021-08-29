تعرف على الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا بتنسيق القبول بالجامعات 2021 للشعبة العلمية والأدبية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذين تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألفا، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية والذى سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام. و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.