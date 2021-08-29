اليوم السابع
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المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. 62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:47 ص
المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. 62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021،
كتب محمود طه حسين- محمد صبحى - تصوير حسن محمد

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أعلن وزير التعليم العالى أن المرحلة الثانية التنسيق ستبدأ يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر، ومتوقع استيعاب ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة بهذه المرحلة .
 
وأضاف وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإعلان نتائج المرحلة الأول للتنسيق ستبدأ المرحلة الثانية فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية ستكون 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

 

 

 

مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (1)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (2)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (3)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (4)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (5)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (6)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (7)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (8)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (9)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (10)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (11)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (12)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (13)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (14)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (15)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (16)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (17)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (18)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (19)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (20)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

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