هل تحتاج للمزيد من فيتامين ب 12؟ تعرف على أهم الأطعمة التي تحتاج لتناولها

كتبت أمل علام

كشف موقع "ديلى إكسبرس"، عن أن فيتامين ب 12 يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أجسامنا صحية وسعيدة، إذن ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12؟



اطعمة تحتوى على فيتامين ب 12

قال الموقع، يعد تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي، فيتامين ب 12 هو واحد من 8 فيتامينات ب الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد، يساعد فيتامين ب 12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الأداء الصحي للجهاز العصبي، يساعد B12 الجسم أيضًا على إطلاق الطاقة من الطعام،

ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12؟

يمكن العثور على فيتامين ب 12بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة التي قد تتناولها بالفعل، وفقًا لموقع هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، تعد 5 أنواع من الأطعمة مصدرًا جيدًا لفيتامين B12: مثل اللحم، والسمك، والحليب، والجبنة، والبيض.

بعض حبوب الإفطار المدعمة

يحدد موقع Healthlineأيضًا الأطعمة التي تعد مصادر جيدة لفيتامين B12 أيضًا، بما في ذلك: الكبدة والكلاوى، والسردين، واللحوم، والحبوب المدعمة، والتونة، والخميرة الغذائية، وسمك السلمون، الحليب ومنتجات الألبان

تنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) في بريطانيا، أن يتمكن الناس من الحصول على كل من فيتامين ب 12 الذي يحتاجونه من خلال تناول "نظام غذائي متنوع ومتوازن".

وقالت، يجب على الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب 12 ألا يأخذوا الكثير لأن ذلك قد يكون ضارًا، لكن تنصح هيئة الصحة بدبي أن تناول 2 ملجم أو أقل يوميًا من فيتامين ب 12 في شكل مكمل من غير المحتمل أن يسبب أي ضرر".

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19و 64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا، قد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي، حيث لا يوجد الفيتامين بشكل طبيعي في الفاكهة أو الخضار أو الحبوب.