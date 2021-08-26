ماذا تبقى لاتمام مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج بـ21 مليار جنيه؟

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تنفيذ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكاليف تزيد علي 21 مليار جنيه، تتضمن رؤية شاملة لمكتب وارنر الاستشارى الأمريكى لتحديث وتطوير الشركات القطن والغزل والنسيج والملابس ، بجانب هيكلة شاملة للعمالة.. تعرف علي ما تبقى لانجاز المشروع.

1- جاري الحصول علي تمويل مالي كبير عن طريق قرض دولى ، لشراء الماكينات والمعدات.

2- جارى الانتهاء من انشاءات المصانع، منها أكبر مصنع للغزل فى المحلة الكبرى.

3- جاري بحث سبل تمويل المعاش للعاملين فى الشركات التى تم دمجها.

4- بدأت عمليات تدريب العمالة على الماكينات الجديدة لتوسعة نطاق التدريب .

5- تم الانتهاء من تدشين المحالج المستهدفة تزامنا مع تنفيذ آلية القطن الجديدة.

6- جارى البحث عن أفضل سبل تسويق المنتجات الجديدة فى مختلف الدول.

7- فتح الباب لاستمرار التجارب لإنتاج انواع ممتازة من الأقطان القصيرة والملونة.