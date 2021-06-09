اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة فى 8 معلومات

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:00 ص
تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة فى 8 معلومات
كتب عبد الحليم سالم

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تسابق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الزمن للانتهاء من أعمال تطوير وتحديث وتدشين مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، فى إطار خطة الحكومة لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن بنحو 22 مليار جنيه.
تعرف على تطوير مصانع المحلة فى 8 معلومات.
 
1- تطوير الشركة يتراوح من 7 لـ 8 مليارات جنيه.
 
2- التطوير يرفع إنتاج غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا من 188 ألف طن مستهدف إنتاجها.
 
3- تضم الشركة مصنع "غزل 1" الجديد، والذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم. 
 
4- يقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن.
 
5- تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة. 
 
6- تصل تكلفته ل900 مليون جنيه .
 
7- جارى إعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة.
 
8-  سيتم تركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من 2022.
 

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القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

قطاع الغزل

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