تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة فى 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تسابق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الزمن للانتهاء من أعمال تطوير وتحديث وتدشين مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، فى إطار خطة الحكومة لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن بنحو 22 مليار جنيه.

تعرف على تطوير مصانع المحلة فى 8 معلومات.

1- تطوير الشركة يتراوح من 7 لـ 8 مليارات جنيه.

2- التطوير يرفع إنتاج غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا من 188 ألف طن مستهدف إنتاجها.

3- تضم الشركة مصنع "غزل 1" الجديد، والذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم.

4- يقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن.

5- تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة.

6- تصل تكلفته ل900 مليون جنيه .

7- جارى إعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة.

8- سيتم تركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من 2022.