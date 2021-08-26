دراسات فنية لتطوير الرصيف البحرى بموقع "ميدتاب" بميناء الدخيلة

كتبت – مروة الغول

قالت مصادر بقطاع البترول، أنه جاری إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير الرصيف البحري بموقع شركة الشرق الأوسط للصهاريج و خطوط أنابيب البترول "ميدتاب" بميناء الدخيلة وذلك لخدمة المشروعات المستقبلية .

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الدراسات الفنية والاقتصادية تشمل حسابات التأكد من سلامة المنشأ الخرساني والخوازيق الحاملة للرصيف وتحديد متطلبات التكريك لزيادة عمق الغاطس علي الجانب الشرقي للرصيف .

ويعمل قطاع البترول باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية فى مجال استقبال وتداول ونقل البترول، و بالتوازى مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجرى دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، ويتضمن موقف التشغيل الحالى لمحطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابع لشركة ميدتاب إحدي شركات قطاع البترول،حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف طن و تستقبل ناقلات محملة بما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن وتضم 7 خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلى من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.