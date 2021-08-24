انطلاق دراسات لإنشاء 4 مستودعات للمنتجات البترولية لخدمة مشروع توسعات ميدور

كتبت -مروة الغول

قالت مصادر بقطاع البترول، أنه جاری إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لإنشاء 4 مستودعات للمنتجات البترولية بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول لخدمة مشروع توسعات ميدور.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع "، أن الدراسات تشمل إنشاء المستودعات بسعة تبلغ 15 ألف طن للمستودع بالإضافة إلى خطوط الربط مع التسهيلات الحالية ونظم القياس والتحكم، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة تداول المنتجات البترولية بعد تشغيل مشروع توسعات معمل تکریر میدور والمخطط له العام المقبل.

ويبلغ إجمالى التكلفه الاستثمارية لمشروع توسعات ميدور حوالى 2.4 مليار دولار حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالى، حيث يؤدى المشروع لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة 60٪ لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية.

يذكر أن قطاع البترول يعمل باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية فى مجال استقبال وتداول ونقل البترول، و بالتوازى مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجرى دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.