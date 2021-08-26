اليوم السابع
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التنقيب عن الآثار وراء مصرع 4 عمال في الواحات بالجيزة

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:48 م
التنقيب عن الآثار وراء مصرع 4 عمال في الواحات بالجيزة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الغدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا مصرعهم في منطقة الواحات بالجيزة، كانوا ينقبون عن الآثار، إلا أن الحفرة انهارت عليهم، مما تسبب في مصرعهم غرقا بالمياه الجوفية التي ظهرت نتيجة الحفر العميق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع 4 أشخاص بمنطقة الواحات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفيين 4 عمال، تعرضوا للغرق بمياه جوفية، وكشفت التحريات أنهم كانوا ينقبون عن الآثار، ونتيجة للحفر العميق ظهرت مياه جوفية بالحفرة، وعقب استمرارهم في أعمال الحفر انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرعهم غرقا بالمياه.

تم انتشال الجثث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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