التخطيط تعتمد 216.8 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

واوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها ان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31 مليار جنيه، أما تكلفة مشروعات رصف الطرق والكبارى تصل إلى 12.2 مليار جنيه.

تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصري بحيث تقوم الدولة لأول مره بضخ في المجتمع المصري في خلال 3 سنوات رقم يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحى والخدمات التعليمية والصحية والسكن،حسبما ما اكدته وزارة التخطيط

وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 1413 قرية، بحيث يتم تطوير كل الخدمات لتقديم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية

ومع انطلاق مبادرة «حياة كريمة» مطلع 2019 كانت البنية التحتية للقرى والمدن في المحافظات المستهدفة للتطوير والتنمية هى أكثر ما لاقى اهتماماً بإدخال الصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق لربط القرى بالمراكز والمدن، وغيرها من العوامل الأساسية التى تُعطى للمواطن إحساساً بقيمتها".