اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 12:54 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021

الخميس، 26 أغسطس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021 الجنيه المصرى - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
 
النيابة العامة تأمر بحبس متهم قاد سيارة عكس الاتجاه بالطريق الدائرى
 
بدء تنسيق المدن الجامعية للأزهر 29 أغسطس.. وتطعيم كورونا شرط السكن
 
ليبيا تدعو وزراء خارجية المغرب العربى إلى اجتماع فى القاهرة
 
الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثرى جديد فى سبتمبر سيبهر العالم
 
الرئيس السيسى يتابع مشروع مستقبل مصر ضمن نطاق "الدلتا الجديدة"
 
"القومي للامتحانات": نظام الأسئلة الجديد يبنى شخصيات تنافس فى السوق العالمى
 
أخبار مصر.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. الطب يصل 92% والهندسة 80%
 
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.25%
 
"معلومات الوزراء": وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021
 
الصحة: استلام أول مليون جرعة لقاح فاكسيرا- سينوفاك بعد إتمام الاختبارات..صور
 

 


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