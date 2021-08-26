أخبار × 24 ساعة.. وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم قاد سيارة عكس الاتجاه بالطريق الدائرى
بدء تنسيق المدن الجامعية للأزهر 29 أغسطس.. وتطعيم كورونا شرط السكن
ليبيا تدعو وزراء خارجية المغرب العربى إلى اجتماع فى القاهرة
الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثرى جديد فى سبتمبر سيبهر العالم
الرئيس السيسى يتابع مشروع مستقبل مصر ضمن نطاق "الدلتا الجديدة"
"القومي للامتحانات": نظام الأسئلة الجديد يبنى شخصيات تنافس فى السوق العالمى
أخبار مصر.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. الطب يصل 92% والهندسة 80%
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.25%
"معلومات الوزراء": وكالة فيتش تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصرى فى 2021
الصحة: استلام أول مليون جرعة لقاح فاكسيرا- سينوفاك بعد إتمام الاختبارات..صور
مركز الأزهر للفتوى يوضح الحالات التى يُحرم فيها تقاضى المال من "التيك توك"
"التضامن" تتحمل 50% من تكلفة تجديد 20 ألف مركب صيد وإنشاء مزارع سمكية
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