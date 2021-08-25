اليوم السابع
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"القومى للمرأة": كل الدعم لـ20 بطلة يمثلن مصر فى دورة الألعاب الباراليمبية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:47 م
"القومى للمرأة": كل الدعم لـ20 بطلة يمثلن مصر فى دورة الألعاب الباراليمبية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الأمنيات بالتوفيق لبعثة فتيات مصر المشاركات فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.


وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بمشاركة 20 سيدة وفتاة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا فى طوكيو ، متمنية لهن خالص التوفيق والنجاح فى تحقيق أحلامهن وأحلام مصر فى إحراز الميداليات البارالمبية، مؤكدة ثقتها فى قدراتهن التى أهلتهن للمشاركة فى هذا الحدث الرياضي العالمي الهام  وأنهن سوف يمثلن مصر تمثيلاً مشرفا .

ويذكر أن مصر تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بعدد  49 لاعبا ولاعبة من بينهم 20 لاعبة ، وتشارك بـ8 ألعاب، وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
 
وقد شهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .

وفيما يلى قائمة لاعبات مصر المشاركات في دورة الالعاب البارالمبية في طوكيو 2020...

- رفع الأثقال

راندا تاج الدين
رحاب رضوان
جيهان غريب
فاطمة قرني
فاطمة عمر أبو عيشة
أمل حنفي
جيهان جلال
أماني الدسوقي

- السباحة

آية الله أيمن
ملك حسين    


- تنس الطاولة

فايزة عبد الحافظ
هناء حماد

- ألعاب القوى

دينا محمد على

 
- دورة الباراتايكوندو
سلمى على

- كرة الهدف سيدات

إسراء جاد الكريم
إسراء عزالدين
جهاد عزالدين
حسناء الجابرى
آية عبدالله
حنان مصطفى إبراهيم


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