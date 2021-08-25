اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أشرف زكى بعد انتهاء أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة: الدولة تدعم الفن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 07:15 م
أشرف زكى بعد انتهاء أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة: الدولة تدعم الفن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اجتماعه مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن رسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة، متابعا: "اجتمعت مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكدوا لى إعادة تقييم قيمة الرسوم المعلنة بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما، وأشكره على تفهمه ودعمه لصناع السينما".

 

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "محافظة القاهرة ستقر رسوما، لكن ستكون قيمتها مناسبة لنا، نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن بما لا يعيق العملية الإنتاجية"، مؤكدا أن الأعمال الدرامية تلعب دورا في الترويج للبلد.

 

ووجه نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى صناع الدراما، قائلا: "أبشركم بتقديم دعم كامل من الدولة ومحافظة القاهرة، ومن المقرر عقد جلسة تفصيلية مع المحافظ بشأن قيمة الرسوم".

 

ونجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائى أو الدعائي مدة يوم بأى من شوارع القاهرة بمبلغ 100 ألف جنيه، الأمر الذى اعترض عليه السينمائيون، مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما، ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقى.


أشرف زكي

نقيب المهن التمثيلية

تنسيقية شباب الاحزاب

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أشرف زكى: لم نستدع سمية الخشاب للتحقيق ولا شكاوى بحقها أمام النقابة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:09 م

أشرف زكى: المتحدة تلعب دورا هما فى رفع الوعى من خلال الأعمال الدرامية الهادفة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 08:00 م

أشرف زكى: الرئيس السيسي يثبت كل يوم حبه للبلد.. وكلنا جنود في جبهة الإبداع

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:55 م

أشرف زكي: نضال الشافعي بخير والنقابة بجانبه من اللحظة الأولى

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:43 م

استئصال جزء من قولون نضال الشافعي.. وأشرف زكى ونهال عنبر وخالد جلال يزورونه

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة