اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-8-2021

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-8-2021 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء  25-8-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما سجل استقرارا فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك المصرية.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

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