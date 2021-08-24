أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24-8-2021 فى مصر

كتبت: سماح حمدى

واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثانى على التوالى الاثنين 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما استقر فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار تعاملات أمس الأحد بالبنوك.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.