أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 بالبنوك

كتبت: سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-8-2021، تباينا ملحوظا لليوم الثانى على التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، فاستقر سعر الدولار والريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.34 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.27 للشراء، 18.44 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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