اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:08 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات معامل تنسيق الجامعات- أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 

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حصاد الوزارات

التعليم العالى

التموين

الصحة

التعليم

الثانوية العامة

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