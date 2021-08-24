حصاد الوزارات.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التعليم: نتيجة الثانوية العامة تمت وفق آليات محكمة وتأمين كبير
وزير الأوقاف: اهتمام الرئيس السيسي بالوعى بمثابة دعم لنا فى نشر الفكر الوسطى
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الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا
تنسيق الجامعات 2021: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن
التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021
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التعليم: معلمون وموجهون شاركوا فى وضع أسئلة الثانوية والسؤال يحتاج 3 أيام
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