التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية تم وفق نماذج إجابات محددة لكل كراسة أسئلة

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، طرق التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم وفق أكثر من طريقة، قائلا: تم التصحيح من خلال فريقين داخل الكنترول المركزى، كل فريق منفصل على الأخر، موضحا يتم منح الفريق نموذج التصحيح لكل نموذج من أسئلة الامتحانات، متابعا: واضع الامتحان منح لكل نموذج أسئلة نموذج تصحيح، لافتا إلى أن نماذج الإجابات تم مراجعتها بدقة كبيرة وتسليمها إلى الفريقين.



وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: أن فريق يضم المركز القومى للامتحانات، مشددا على أنه تم ربط ورقة الأسئلة بنموذج الإجابة، قائلا: للتأكد من عدم حدوث لخبطة فى تصحيح نموذج إجابة وفق نموذج أسئلة مختلفة كان يتم إدخال بيانات الطالب وفق نموذج محدد ومجموعات محددة ولا يوجد أى مجال، قائلا: كود الامتحان مقابل لألوان ورقة الأسئلة وفق الـ" 4 نماذج امتحانية والكمبيوتر عارف أنهى نموذج يتم تصحيحه وفق البرنامج المتعرف عليه الجهاز، والوزارة كان تعرف الطالب الفلانى معه نموذج معين.



وشدد مدير المركز القومى، هناك غرفة داخل الكنترولات كان تسمى غرفة التحقق من التصحيح، مشيرا إلى أن كل كود له مفتاح تصحيح خاص به.



وأوضح رمضان محمد، أن الدرجات التى يوجد فيها نصف درجة هى لطلاب قسموا امتحانات الثانوية العامة لعامين.