اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:39 م
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التموين تحرر 580 مخالفة لعروض وهمية للمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:55 م
التموين تحرر 580 مخالفة لعروض وهمية للمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى الأوكازيون الصيفى
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلية بوزارة التموين أن عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى 2021، بلغت حتى الآن 3299 محلًا تجاريا، وتنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية‏، كما تم تحرير 580 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح فى ‏الأوكازيون، وأوكازيون وهمي.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى" إلى ‏‏15 سبتمبر، لافتا الى أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة امام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التى تصل فى البعض ‏منها إلى أكثر من 50%، كما أن الأوكازيون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية .

ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة فى ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلى ‏الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.


التموين

الاوكازيون الصيفى

تخفيضات الاوكازيون الصبفى

اخبار مصر

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