جهاز "الشروق": تنفيذ 10كم طبقة أسفلت للطرق بحي النادي ضمن أعمال رفع الكفاءة

كتب أحمد حسن

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق ، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 10كم من طبقة الأسفلت للطرق والشوارع بمنطقة حى النادي بالمدينة بنسبة تنفيذ متقدمة، ضمن مشروع رفع الكفاءة والتطوير للحي، وذلك فى إطار تحقيق السيولة المرورية والانتقال بكل يسر بين أحياء المدينة المختلفة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة النادي يتضمن أيضاً تنفيذ الأرصفة أمام قطع الأراضى والجزر الفاصلة بالطرق وتنسيق الموقع للمسطحات الخضراء، وكذا تنفيذ وصلات المرافق لقطع الأراضى بجانب تنفيذ 40 بلاعة صرف مياه أمطار تغطى شوارع الحي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل شبكة كهرباء الجهد المتوسط والإنارة، وجارٍ التسليم لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتولى أعمال الصيانة.