جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل شخص على يد زوجته بكفر شكر لـ 24 سبتمبر

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، وأحمد حسنى حمادة، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد زوجته فى كفر شكر، بأن وضعت له سم فئران بكوب العصير، فى القضية رقم 1186 لسنة 2020 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم كلى 2978 لسنة 2020، لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر بناءا على طلب دفاع المتهمة.

وكانت قرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، شهدت مصرع مسن مسموما، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته التى وضعت له سم فئران فى كوب عصير، للتخلص منه، نظرا لتعدد الخلافات الزوجية بينهما، آخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بسجن أبو زعبل تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية الأسبق، اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر السابق، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بقرية أسنيت بدائرة المركز، بوفاة "السيد ك.ا"، 56 سنة، بالمعاش، وبسؤال زوجته "ولاء م.ا" 30 سنة ربة منزل أقرت بالوفاة طبيعية، وبالكشف الطبى تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجرى التصريح بالدفن.

وفى وقت لاحق، حضر لديوان المركز أسرة المجنى عليه، واتهموا زوجته بالتسبب فى الوفاة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية الأسبق، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية الأسبق، وبإعادة مناقشة "و.م.ا" زوجة المجنى عليه، اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر الأسبق.

وروت فى تفاصيل الواقعة قيامها بوضع مادة سامة فى كوب عصير، عقب تناول العشاء، وعقب ذلك استغرق المجنى عليه فى النوم ووفاته إثر تناول مادة سامة، لخلافات زوجية بينهما بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما، آخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بسجن أبو زعبل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.