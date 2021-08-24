الغرفة الهندسية: حصر مراكز الصيانة الوهمية لتقديمها للجهات المختصة

كتب – إسلام سعيد

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مصانع الأجهزة المنزلية لا تزال تحاول مواجهة مشكلة مراكز الصيانة الوهمية، وجرى مؤخراً مناقشة الأزمة مع جهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية للتوصل إلى أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة على أن يجرى حصر للمراكز الوهمية وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وأشار في تصريحات خاصة، أنه تم فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع الرقابة الصناعية وحماية المستهلك للتخلص من أزمة المراكز الوهمية، على أن يجرى تقديم ملف كامل لوزيرة الصناعة والتجارة بما تم التوصل إليه.

وخاطبت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، الغرفة الهندسية، لموافاة المصلحة بالقنوات الفضائية التي تعرض إعلانات مراكز الصيانة الوهمية لماركات الأجهزة المنزلية والكهربائية.

وأكد محمد المهندس، أن صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعانى من مشكلة مزمنة تتلخص فى قيام مراكز صيانة غير معتمدة بادعائها بأنها تابعة للشركات الأصلية، وتقوم ببث إعلانات عنها عبر بعض القنوات الفضائية، وفى المقابل يتعرض المواطنين للنصب والاحتيال من جانب تلك المراكز بإيهامهم بأنها مراكز معتمدة وفى الحقيقة هى غير ذلك بالمرة.