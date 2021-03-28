"الرقابة الصناعية" تخاطب المصانع الهندسية حول وقف مراكز الخدمة الوهمية

كتب – إسلام سعيد

خاطبت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، الغرفة الهندسية، لموافاة المصلحة بالقنوات الفضائية التي تعرض إعلانات مراكز الصيانة الوهمية لماركات الأجهزة المنزلية والكهربائية.

وأضاف خطاب الرقابة الصناعية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يتعين على الغرفة الهندسية تحديد الإعلانات بشكل دقيق وإرسال مادة فيلمية بها إلى مصلحة الرقابة الصناعية، وكذلك القنوات التي تقوم بإذاعتها، وذلك حتى يتسنى للرقابة الصناعية التدخل لوقف هذه الإعلانات.

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعانى من مشكلة مزمنة تتلخص فى قيام مراكز صيانة غير معتمدة بادعائها بأنها تابعة للشركات الأصلية، وتقوم ببث إعلانات عنها عبر بعض القنوات الفضائية، وفى المقابل يتعرض المواطنين للنصب والاحتيال من جانب تلك المراكز بإيهامهم بأنها مراكز معتمدة وفى الحقيقة هى غير ذلك بالمرة.

وحذر المهندس، من تلك المراكز الوهمية، والتى تتدعى انها تابعة للشركات الاصلية العاملة بمجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مشيراً إلى ضرورة التصدى إلى مراكز الخدمة الوهمية، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة مع الرقابة الصناعية والجهات ذات الصلة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح أن تلك المراكز الوهمية تضع إعلانات على عدة قنوات فضائية لماركات شهيرة فى قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، وتخدع المواطنين والمستهلكين بأنها مراكز معتمدة، ونجهز قائمة بهذه القنوات وكافة الإعلانات وإرسالها للرقابة الصناعية.