الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الوفاء وحفظ الجميل"

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: " الوفاء وحفظ الجميل "، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى محافظة القليوبية، وتضم 10 علماء : 5 من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف ؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "الوفاء وحفظ الجميل"، وذلك فى إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف .

وقالت الوزارة إن القافلة يشارك بها كل من:

1. د/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة

2. د/ سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية

3. د/ رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف

4. الشيخ/ عادل عبد الفتاح محمد شحاتة مدير عام الوعظ بالقليوبية

5. د/ سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة

6. الشيخ/ محمد شعبان حامد محمد مدير إدارة الوعظ بالقليوبية

7. محمد محمد أحمد كساب ديوان عام وزارة الأوقاف

8. الشيخ/ عماد رشاد الصاوي السيد واعظ أول بالأزهر الشريف

9. الشيخ/ إسلام مختار النواوي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف

10. الشيخ/ مصطفى نبيل ذكي فرج واعظ بالأزهر الشريف.