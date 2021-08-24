قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف بالقليوبية الجمعة المقبلة

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى محافظة القليوبية، وتضم 10 علماء : 5 من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف ؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع :” الوفاء وحفظ الجميل ” ، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف .



وقالت الوزارة إن القافلة يشارك بها كل من:



1. د/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة

2. د/ سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية

3. د/ رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف

4. الشيخ/ عادل عبد الفتاح محمد شحاتة مدير عام الوعظ بالقليوبية

5. د/ سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة

6. الشيخ/ محمد شعبان حامد محمد مدير إدارة الوعظ بالقليوبية

7. محمد محمد أحمد كساب ديوان عام وزارة الأوقاف

8. الشيخ/ عماد رشاد الصاوي السيد واعظ أول بالأزهر الشريف

9. الشيخ/ إسلام مختار النواوي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف

10. الشيخ/ مصطفى نبيل ذكي فرج واعظ بالأزهر الشريف.



وفى سياق متصل، كلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة القادمة 27/ 8/ 2021م ، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية ، وموضوعها : "الوفاء وحفظ الجميل" .



فيما يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالقليوبية قبل صلاة الجمعة بمكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، كما سيتم توزيع (4000) كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

جدير بالذكر أنه قد سبق توزيع (28) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على المحافظة ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه (32) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف بمحافظة القليوبية.