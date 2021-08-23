مصرع طفلة وانقطاع الكهرباء جراء الطقس السيئ فى موريتانيا

نواكشوط (أ ش أ)

أعلنت لجنة الطوارئ الموريتانية، اليوم الاثنين، مصرع طفلة غرقا فى ولاية البراكنة وسط البلاد، وقالت اللجنة - فى بيان لها - إن "الأمطار والعواصف فى مدينة جنوب شرقى البلاد أسفرت عن انقطاعات جزئية للكهرباء بعد سقوط لأعمدة كهربائية، فضلا عن بقاء 80 أسرة فى وادى الغربان بدون مأوى".

وتشهد موريتانيا حاليا موجة من الطقس السيئ، أسفر عن حوادث سير جراء العواصف والأمطار.

يذكر أن وزارة الداخلية الموريتانية، أعلنت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بعدد من مناطق جنوب البلاد جراء صواعق وعواصف صاحبت هطول أمطار.

وأوضحت لجنة الطوارئ بالوزارة في بيان ن أن شخصين لقيا حتفهما بقرية "چگينه" قرب مدينة روصو ( 200 كلم جنوب العاصمة ) بسبب صاعقة رعدية.

وحسب البيان، فقد أسفرت العواصف المصاحبة للأمطار عن سقوط أعمدة كهربائية شرق نواكشوط وبين مدينة "ألاگ" وبوگي أيضاً، كما أدت لوقوع خسائر مادية وإصابة شخصين بجروح بمحافظة "لعصابه" وإصابة 3 أشخاص بقرية الرضا ببلدية بمحافظة الحوض الغربي شرق البلاد.

وشهدت مناطق عدة من شرق البلاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بعواصف، أسفرت عن وفاة عنصر أمن جراء انهيار مركز مراقبة جنوب البلاد.