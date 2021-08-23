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سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:38 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين 23-8-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 18.23جنيه للشراء، و18.41جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.22جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.30جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.27 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.27 جنيه للشراء.
 
18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.26 جنيه للشراء.
 
18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.29 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.29 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.32 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.

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