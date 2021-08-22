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سعر اليورو اليوم الأحد 22-8-2021 بالبنوك

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:20 م
سعر اليورو اليوم الأحد 22-8-2021 بالبنوك اليورو
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر اليورو اليوم الأحد 22-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.23جنيه للشراء، و18.41جنيه للبيع، فى حين تباين فى بنك البركة ليسجل 18.30جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.25جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.
 
ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.30جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.23 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.23 جنيه للشراء.
 
18.41 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.42 جنيه.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.22 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.30 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى 18.25 جنيه.

18.45 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.48 جنيه.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.25 جنيه للشراء.
 
18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.33 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو

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