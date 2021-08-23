اليوم السابع
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جهات التحقيق تواصل جهودها لحل لغز العثور على ساق آدمية وسط القمامة بإمبابة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:23 م
جهات التحقيق تواصل جهودها لحل لغز العثور على ساق آدمية وسط القمامة بإمبابة إسعافـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على ساق مبتورة ملقاة وسط القمامة بمنطقة إمبابة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات بمحيط العثور على الساق، للتوصل لهوية الشخص الذى تخلص منها فى تلك المنطقة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على أشلاء آدمية ملقاة وسط القمامة فى إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على ساق أحد الأشخاص، وأشارت التحريات الأولية إلى احتمالية كونها ناتجة عن عملية بتر، وتم التخلص منها بالقمامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليها وتولت النيابة التحقيق.


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