اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

توافد طلاب الثانوية على معامل تنسيق زراعة القاهرة لتسجيل الرغبات.. فيديو

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:26 ص
توافد طلاب الثانوية على معامل تنسيق زراعة القاهرة لتسجيل الرغبات.. فيديو معامل التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين ، ثالث أيام فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق ، فى التوافد على مقر معامل تنسيق كلية الزراعة بجامعة القاهرة وذلك لتسجيل الرغبات عل موقع التنسيق الالكتروني .

وأجرى الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة جولة على معامل التنسيق لمتابعة انتظام عمليات استقبال الطلاب، مؤكدا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الكلية قامت بتجهيز 3 معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى توافر فنيين وإداريين تم تدريبهم على أعلى مستوى لمساعدة ومعاونة الطلاب فى أعمال تسجيل الرغبات، لافتا إلى أنه يتم تطبيق خطة كاملة للوقاية من كورونا بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية خلال التواجد بالكلية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين .

وكان  السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعل صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.

 


تنسيق المرحلة الأولى

التنسيق

تنسيق الثانويه العامه2021

تنسيق الثانوية العامة2021

رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

تنسيق الكليات

تنسيق الكليات2021 تنسيق كليات 2021 المرحلة الأولي

تنسيق المرحلة الأولي الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

موقع التنسيق

موقع النتيجة

نسب النجاح

تنسيق طلاب علمى رياضه مرحلة أولى

تنسيق طلاب الشعبة الأدبية مرحلة أولى

تنسيق علمى علوم مرحلة اولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة