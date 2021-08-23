التموين: صرف 89% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن



وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموبن على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.



