أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎- الباميا الخضراء 15 جنيها.

‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.