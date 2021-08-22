أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 15 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
- تفاح بلدى 15 جنيها.
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