رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع السفير البريطانى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

اجتمع اليوم الأحد، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع السفير نيكولاس هوبتون، السفير البريطانى المودع لليبيا. وبعد شكر السفير على عمله الدؤوب لسنوات فى ليبيا، ناقش النايض دعم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى موعدها 24 ديسمبر المقبل، وأهمية دعم الموقف الوطنى للجنة 5+5، والمؤكد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكان قد التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤخرا وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة عددا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بديوان مجلس الوزراء مساء الأربعاء، مؤكدا ضرورة التنسيق المسبق فى الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

إلى ذلك، جدد المجلس الرئاسى الليبى التأكيد على ضرورة الإسراع فى تعيين وزيرا للدفاع من أجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق.