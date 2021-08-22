تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الأحد

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22-8-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وبالنسبة للدواجن البيضاء فتراوحت أسعارها بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البيض الأبيض المزارع 36-37 جنيها في المزرعة، في حين يتراوح سعر المستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39-40 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.