اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الأحد

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:23 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الأحد دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22-8-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وبالنسبة للدواجن البيضاء فتراوحت أسعارها بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار البيض الأبيض المزارع 36-37 جنيها في المزرعة، في حين يتراوح سعر المستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39-40 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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