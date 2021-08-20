أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو يتراوح بين 25-27 جنيها

كتب أحمد حمادة

وسجلت الدواجن البيضاء 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى، و30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض المزارع 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39-40 جنيها في المزرعة ، ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.