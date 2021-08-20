اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو يتراوح بين 25-27 جنيها

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:41 ص
أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو يتراوح بين 25-27 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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ينشر اليوم السابع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-8-2021  وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.
 
وسجلت الدواجن البيضاء 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى، و30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار البيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض المزارع 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39-40  جنيها في المزرعة ، ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.   
 
 
 
 
 

اسعار الدواجن

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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