تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثالث من أغسطس

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، بقيمة تداول بلغت 3.05 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.04 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.2%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 861.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 792.5 مليون جنيه بنسبة 4.7%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 713.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول في الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 608 مليون جنيه، و 601.6 مليون جنيه، بنسبة 3.6%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة.