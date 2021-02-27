اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال": بدء خطة التطوير وراء صعود بورصة النيل بنسبة 33.5%

السبت، 27 فبراير 2021 08:00 ص
"رجال الأعمال": بدء خطة التطوير وراء صعود بورصة النيل بنسبة 33.5% داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤشر بورصة النيل ارتفع بنسبة 33.5% منذ بداية العام مع زيادة ملحوظة في قيم التداول ليتجاوز رأس المال السوقي 604 مليون جنيه، مرجعة السبب إلى بدء خطة تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض أسعار الفائدة مما أدى إلى دخول سيولة جديدة من القطاع المصرفي إلى سوق المال.
 
وحول رأيها في محددات إدراج الشركات بالقائمة (د)، قالت "السواح"، لـ"اليوم السابع"، إن الشروط التي وضعتها إدارة البورصة لإدراج الأسهم بهذه القائمة منطقية، حفاظاً على صغار المستثمرين وإيماناً منها بأهمية الافصاح والشفافية وتوعية المستثمر بكافة المعلومات عن الشركات المدرجة حتى يكون قراره الاستثماري على أسس واضحة، خاصة وأن هناك بعض الشركات غير ملتزمة أو تعاني من مشكلات داخلية خاصة بها أو التي بدأت عدم تحقيق إيراد من نشاطها الرسمي والشركات التي يوجب عليها الالتزام بتعيين راعي لحاجتها له ولم تلتزم.
 
وكان الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أصدر قراراً رقم 92 لسنة 2021، بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، ونصت المادة الأولى للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج بالقائمة (د) الأوراق المالية التي تتوافر فيها أياً من الحالات التالية:
 
1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
 
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
 
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
 
4- حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة، وذلك بناءً على طلب الشركة وبعد دراسة حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفائها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
 
5- الشركات تحت التصفية أو التي تواجه عقبات في تشكيل مجلس إدارتها أو عدم تحقيقها لإيرادات من نشاطها الرئيسي للمدة التي تحددها اللجنة أو عدم قيام الشركة بالالتزام بسداد رسوم القيد.
 
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قررار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
 

رجال الاعمال

بورصة النيل

تطوير بورصة النيل

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس لجنة الطاقة برجال الأعمال: متفائلون بمستقبل الاستثمار فى 2021

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:06 م

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تطلق برنامج "چيمد مصر" لتشجيع الابتكار الأخضر لرواد الأعمال

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:14 م

"رجال الأعمال": استمرار ظاهرة "كاش باك" يهدد تسليم الوحدات للعملاء

السبت، 20 فبراير 2021 07:00 ص

مبادرة حياة كريمة بوابة نمو الشركات الصغيرة.. رجال أعمال: فرص ضخمة أمام شركات المقاولات ومواد البناء لتطوير الريف.. نستعد بتدريب العمالة واستخدام أحدث تكنولوجيا.. مطالب بتبنى رواد الأعمال لإنشاء كيانات جديدة

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة