مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط 10 محاضر لبضائع متنوعة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع إدارة متابعة الإعفاءات والإدارة المركزية للسماح المؤقت والإدارة العامة للمناطق الحرة من ضبط 10 محاولات للتهرب الجمركى لشركات والاشخاص لمخالفتهم لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واللجان المشكلة من ا روماني فؤاد ومحمد اسماعيل ونادر جورج ومايكل سمير وعبدالله ابراهيم وروفاييل سليمان مديري الإدارات، وهشام فتحي و محمد عبداللة ومحمود النجار ومصطفي سلطان و وائل شعبان وقناوي عثمان وعبد المنصف عبد العال وحسن زايد واحمد عسكر مفتشي الادارة العامة للمكافحة بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات.

وتشكلت لجان الضبط من نادر جورج وروماني فؤاد وعبدالله إبراهيم ومايكل سمير ومحمد إسماعيل وروفائيل سليمان مديري الإدارات بالمكافحة وهشام فتحي ومحمود النجار ومحمد عبدالله ومصطفي سلطان وقناوي عثمان ووائل شعبان وعبد المنصف عبد العال وأحمد عادل وحسن زايد مفتشي الإدارة.

حيث تم ضبط كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية (خمور) أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وسيارات مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية.

وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة 2995077.2 2 مليون و995 ألفا و77 جنيها .

وتقدم اصحاب الشان بطلبات تصالح في جميع المحاضر وقاموا بسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتوري وكيل اول الوزارة رئيس المصلحة بتشديد الرقابةعلي كافة المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي